Зеленський повідомив деталі 27-го засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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“Розглянули ключові оборонні питання: наші активні дії на передовій, подальше звільнення території від окупації, постачання боєприпасів і техніки, ремонт техніки, інше забезпечення сил оборони, а також підготовку до зими. Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові”, — розповів Зеленський.

Під час засідання перед Главою держави доповідали: Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків та міністри.

“Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями”, — додав Президент.

Нагадаємо

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях російських окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони.