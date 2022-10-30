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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 3501 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Зеленський повідомив деталі 27-го засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський повідомив деталі 27-го засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Київ • УНН

 • 240733 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив деталі 27-го засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, пише УНН.

Цитата

“Розглянули ключові оборонні питання: наші активні дії на передовій, подальше звільнення території від окупації, постачання боєприпасів і техніки, ремонт техніки, інше забезпечення сил оборони, а також підготовку до зими. Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові”, — розповів Зеленський.

Під час засідання перед Главою держави доповідали: Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків та міністри.

“Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями”, — додав Президент.

Нагадаємо

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 5 ударів по позиціях російських окупантів, з них 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони.

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