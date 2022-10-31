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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 3087 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Зеленский обговорив з Шольцем необхідність створення "повітряного щита" над Україною

Зеленский обговорив з Шольцем необхідність створення "повітряного щита" над Україною

Київ • УНН

 • 265776 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та наголосив на необхідності створення "повітряного щита" над Україною. Про це Голова Держави написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору рф. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом”, – наголосив він.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН якомога швидше відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T.

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