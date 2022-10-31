Зеленский обговорив з Шольцем необхідність створення "повітряного щита" над Україною

Цитата

“Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору рф. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом”, – наголосив він.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН якомога швидше відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T.