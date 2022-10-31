Зеленский обговорив з Шольцем необхідність створення "повітряного щита" над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та наголосив на необхідності створення "повітряного щита" над Україною. Про це Голова Держави написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору рф. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом”, – наголосив він.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН якомога швидше відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T.