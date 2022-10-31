Зеленский обсудил с Шольцем необходимость создания "воздушного щита" над Украиной

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“Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Проинформировал об очередном акте ракетного террора рф. Благодарны Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Подчеркнули важность продолжения зерновой инициативы. Нельзя допустить шантажа мира голодом”, – подчеркнул он.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ как можно скорее отправит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.