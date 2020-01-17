Зеленський не буде підписувати заяву Гончарука про відставку – Шуляк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Представник уряду у Верховній Раді України Олена Шуляк зазначила, що Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати заяву Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку, він може подати її на розгляд до парламенту. Про це вона повідомила у кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.
"Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри, поваги до Президента, Олексій (Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук – ред.) прийняв таке рішення написати заяву. Олексій вважає себе частиною, як я вже сказала, президентської великої команди і він прийняв таке рішення… звичайно Володимир Зеленський може розглянути цю заяву і подати подання вже безпосередньо на парламент. Звичайно, він не буде підписувати цю заяву", - сказала Шуляк.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Після цього Президент України Володимир Зеленський отримав подану заяву про відставку від Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
Як повідомлялося раніше в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".