Зеленский не будет подписывать заявление Гончарука об отставке - Шуляк

КИЕВ. 17 января. УНН. Представитель правительства в Верховной Раде Украины Елена Шуляк отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление Премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, он может подать его на рассмотрение в парламент. Об этом она сообщила в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.