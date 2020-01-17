Зеленский не будет подписывать заявление Гончарука об отставке - Шуляк
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Представитель правительства в Верховной Раде Украины Елена Шуляк отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление Премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, он может подать его на рассмотрение в парламент. Об этом она сообщила в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия, уважения к Президенту, Алексей (Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - ред.) принял такое решение написать заявление. Алексей считает себя частью, как я уже сказала, президентской большой команды и он принял такое решение... конечно Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно на парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление", - сказала Шуляк.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Как сообщалось ранее в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".