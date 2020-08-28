Зеленський: на Черкащині завершилась друга серія презентацій регіональних стратегій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що на Черкащині завершилась друга серія презентацій регіональних стратегій. Це шостий регіон України, який він відвідав. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, передає кореспондент УНН.
“Саме тут, сьогодні, ми завершуємо другу серію презентацій регіональних стратегій. Черкащина, це вже шостий регіон нашої батьківщини, який я відвідую за останні ці два тижні. Я вкотре переконуюсь, наскільки прекрасною є наша рідна земля. Наскільки кожна область України самодостатня, колоритна, наскільки несхожа одна на одну”, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя, потім Херсонщину, потім прибув з робочою поїздкою до Миколаївщини, після чого поїхав на Дніпропетровщину, а вчора відвідав Кіровоградщину.