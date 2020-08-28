Зеленський: на Черкащині завершилась друга серія презентацій регіональних стратегій

“Саме тут, сьогодні, ми завершуємо другу серію презентацій регіональних стратегій. Черкащина, це вже шостий регіон нашої батьківщини, який я відвідую за останні ці два тижні. Я вкотре переконуюсь, наскільки прекрасною є наша рідна земля. Наскільки кожна область України самодостатня, колоритна, наскільки несхожа одна на одну”, - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя, потім Херсонщину, потім прибув з робочою поїздкою до Миколаївщини, після чого поїхав на Дніпропетровщину, а вчора відвідав Кіровоградщину.