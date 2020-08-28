Зеленский: в Черкасской области завершилась вторая серия презентаций региональных стратегий

"Именно здесь, сегодня, мы завершаем вторую серию презентаций региональных стратегий. Черкасская область, это уже шестой регион нашей родины, который я посещаю за последние эти две недели. Я еще раз убеждаюсь, насколько прекрасной является наша родная земля. Насколько каждая область Украины самодостаточна, колоритна, насколько непохожа одна на другую", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, потом Херсонскую область, затем прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, после чего поехал в Днепропетровскую область, а вчера посетил Кировоградскую область.