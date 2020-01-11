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Збитий Іраном український літак контактував з аеропортом до останніх секунд польоту – МАУ

Збитий Іраном український літак контактував з аеропортом до останніх секунд польоту – МАУ

Київ • УНН

 • 26098 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Діалог пілотів збитого 8 січня українського літака МАУ з аеропортом Тегерана тривав до останніх секунд перед авіакатастрофою. Про це під час пресконференції заявив президент компанії Євген Дихне повідомляє УНН.

"Була інформація, що з бортом не було зв’язку, поки ми не отримали інформацію від членів комісії з розслідування, що представляє авіакомпанію у Тегерані про те, що інформація переговорів з диспетчером... вони чули власними вухами. Коли були розглянуті переговори диспетчерів в ході розслідування, ми впевнилися у тому, що ми були праві. Ми наш борт чути не могли, наш борт чув аеропорт "Тегеран". Ми впевнились, що діалог з аеропортом був до останньої хвилини, до останньої секунди. Було узгодження маршрутів, було узгодження повороту. Все це знаходиться у матеріалах розслідування і з часом, напевно, буде доступно документально", - заявив він.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає. 

Українські Національні Новини

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