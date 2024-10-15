Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані
Київ • УНН
Українські спортсмени вибороли 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані. Молодіжна збірна України посіла друге місце у командному заліку в розділі грепплінг.
На чемпіонаті світу з грепплінгу, який проходив в Казахстані збірна України серед дорослих показала вражаючий результат, виборовши 7 медалей. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
У розділі грепплінг-гі бронзові медалі отримали Олександр Гуляєв (71 кг), Іван Малін (100 кг), Тетяна Астахова (58 кг) та Катерина Степанова (71 кг).
У розділі ноу-гі українські спортсмени також відзначилися: Ілля Святун (58 кг) здобув срібло, а Юрій Черкалюк (66 кг) та Іван Малін (100 кг) отримали бронзові нагороди.
Крім того, молодіжна збірна України (U-15, U-17 та U-20) посіла друге місце у командному заліку в розділі грепплінг, підкресливши високий рівень підготовки українських спортсменів.
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