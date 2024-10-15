Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10054 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21704 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37453 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50547 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84487 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67793 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79725 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94288 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87489 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180894 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11919 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7866 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9612 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7130 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6684 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37453 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180894 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336443 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270302 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1530 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3296 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50548 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18932 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24061 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані

Київ • УНН

 • 18268 перегляди

Українські спортсмени вибороли 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані. Молодіжна збірна України посіла друге місце у командному заліку в розділі грепплінг.

Збірна України здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з грепплінгу в Казахстані

На чемпіонаті світу з грепплінгу, який проходив в Казахстані збірна України серед дорослих показала вражаючий результат, виборовши 7 медалей. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

У розділі грепплінг-гі бронзові медалі отримали Олександр Гуляєв (71 кг), Іван Малін (100 кг), Тетяна Астахова (58 кг) та Катерина Степанова (71 кг).

У розділі ноу-гі українські спортсмени також відзначилися: Ілля Святун (58 кг) здобув срібло, а Юрій Черкалюк (66 кг) та Іван Малін (100 кг) отримали бронзові нагороди.

Крім того, молодіжна збірна України (U-15, U-17 та U-20) посіла друге місце у командному заліку в розділі грепплінг, підкресливши високий рівень підготовки українських спортсменів.

Збірна України зіграла внічию з Чехією 14.10.24, 23:47 • 17320 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
Міністерство молоді та спорту України
Чеська Республіка
Україна
Казахстан
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94