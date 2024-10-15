Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате мира по грепплингу в Казахстане

ukenru
Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  100164 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  110385 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  117785 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  124523 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  147430 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  172760 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  180279 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193331 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176002 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150886 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

  •  38553 просмотра
московская область под атакой дронов - Коваленко

московская область под атакой дронов - Коваленко

  •  25455 просмотра
Присваивала средства, без выполнения обязанностей: парень из Прикарпатья обратился к Омбудсману, с просьбой защиты от действий бабушки

Присваивала средства, без выполнения обязанностей: парень из Прикарпатья обратился к Омбудсману, с просьбой защиты от действий бабушки

  •  21505 просмотра
В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

В НКРЭКУ уверяют, что оснований для остановки сертификации "Укрэнерго" и импорта электроэнергии нет

  •  37349 просмотра
ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных на два года - Боррель

ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных на два года - Боррель

  •  21210 просмотра
публикации
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  89551 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  102420 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  104237 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  105484 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  114950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  1097 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  114125 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  101118 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  102100 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  102140 просмотра
Актуальное
Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате мира по грепплингу в Казахстане

Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате мира по грепплингу в Казахстане

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 02:31  •  2176 просмотра

Read in English

Украинские спортсмены завоевали 7 медалей на чемпионате мира по грэпплингу в Казахстане. Молодежная сборная Украины заняла второе место в командном зачете в разделе грэпплинг.

На чемпионате мира по грепплингу, который проходил в Казахстане сборная Украины среди взрослых показала впечатляющий результат, завоевав 7 медалей. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В разделе грэпплинг-ги бронзовые медали получили Александр Гуляев (71 кг), Иван Малин (100 кг), Татьяна Астахова (58 кг) и Екатерина Степанова (71 кг).

В разделе ноу-ги украинские спортсмены также отличились: Илья Святун (58 кг) завоевал серебро, а Юрий Черкалюк (66 кг) и Иван Малин (100 кг) получили бронзовые награды.

Кроме того, молодежная сборная Украины (U-15, U-17 и U-20) заняла второе место в командном зачете в разделе грэпплинг, подчеркнув высокий уровень подготовки украинских спортсменов.

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией14 октября 2024, 20:47 • 6417 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан