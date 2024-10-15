Сборная Украины завоевала 7 медалей на чемпионате мира по грепплингу в Казахстане
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали 7 медалей на чемпионате мира по грэпплингу в Казахстане. Молодежная сборная Украины заняла второе место в командном зачете в разделе грэпплинг.
На чемпионате мира по грепплингу, который проходил в Казахстане сборная Украины среди взрослых показала впечатляющий результат, завоевав 7 медалей. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
В разделе грэпплинг-ги бронзовые медали получили Александр Гуляев (71 кг), Иван Малин (100 кг), Татьяна Астахова (58 кг) и Екатерина Степанова (71 кг).
В разделе ноу-ги украинские спортсмены также отличились: Илья Святун (58 кг) завоевал серебро, а Юрий Черкалюк (66 кг) и Иван Малин (100 кг) получили бронзовые награды.
Кроме того, молодежная сборная Украины (U-15, U-17 и U-20) заняла второе место в командном зачете в разделе грэпплинг, подчеркнув высокий уровень подготовки украинских спортсменов.
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