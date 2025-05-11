Збірна України з греко-римської боротьби U17 виборола 12 медалей на турнірі в Бухаресті
Київ • УНН
Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 6 золотих, 2 срібних та 4 бронзових медалі на престижному міжнародному турнірі в Румунії.
Збірна України з греко-римської боротьби U17 здобула 12 медалей на міжнародному турнірі Constantin Alexandru & Iona W. Popovici у Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Деталі
"Золото": Герман Басараб (48 кг); Ілля Ванжул (51 кг); Богдан Макаровець (55 кг); Денис Середін (60 кг); Тимур Ларін (92 кг); Анатолій Новаченко (110 кг).
"Срібло": Сергій Ярченко (71 кг); Тимофій Химиця (92 кг).
"Бронза": Денис Кірик (48 кг); Єгор Тарасенко (65 кг); Данило Вузій (80 кг); Тимофій Приходько (110 кг).
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