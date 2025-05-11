Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на турнире в Бухаресте
Киев • УНН
Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали на престижном международном турнире в Румынии.
Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на международном турнире Constantin Alexandru & Iona W. Popovici в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
"Золото": Герман Басараб (48 кг); Илья Ванжул (51 кг); Богдан Макаровец (55 кг); Денис Середин (60 кг); Тимур Ларин (92 кг); Анатолий Новаченко (110 кг).
"Серебро": Сергей Ярченко (71 кг); Тимофей Химица (92 кг).
"Бронза": Денис Кирик (48 кг); Егор Тарасенко (65 кг); Даниил Вузий (80 кг); Тимофей Приходько (110 кг).
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