Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на турнире в Бухаресте

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности
11 мая, 05:32 • 17998 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 50740 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 72365 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 66074 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 94157 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 57797 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 71251 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 74671 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 64449 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66414 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
35%
749мм
Популярные новости

В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

11 мая, 06:21 • 16732 просмотра

Силы обороны сбили за ночь 60 вражеских БПЛА, еще 41 - "локационно потеряны"

11 мая, 08:06 • 6256 просмотра

На Купянщине до сих пор остаются более 8 тысяч гражданских, несмотря на ежедневные обстрелы - ОВА

11 мая, 08:51 • 7784 просмотра

Снег в мае: на дороге в Буковель идет снег - водителям советуют быть осторожными

10:54 • 6060 просмотра

В Украине предупреждают о заморозках: объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

13:17 • 12046 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 39774 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 148634 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 159653 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 141787 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 202465 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

12:16 • 3038 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 19143 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 94161 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 49659 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 56368 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на турнире в Бухаресте

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали на престижном международном турнире в Румынии.

Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на турнире в Бухаресте

Сборная Украины по греко-римской борьбе U17 завоевала 12 медалей на международном турнире Constantin Alexandru & Iona W. Popovici в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

"Золото": Герман Басараб (48 кг); Илья Ванжул (51 кг); Богдан Макаровец (55 кг); Денис Середин (60 кг); Тимур Ларин (92 кг); Анатолий Новаченко (110 кг).

"Серебро": Сергей Ярченко (71 кг); Тимофей Химица (92 кг).

"Бронза": Денис Кирик (48 кг); Егор Тарасенко (65 кг); Даниил Вузий (80 кг); Тимофей Приходько (110 кг).

Поздравляем победителей, призеров престижного турнира и тренеров команды с отличным результатом

- говорится в сообщении

Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge с лучшим результатом сезона09.05.25, 20:55 • 7952 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
Бухарест
Румыния
Украина
Brent
$63.84
Bitcoin
$104,164.00
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,485.65