Збірна Англії з футболу (U-21) перемогла Німеччину і стала чемпіоном Європи

Збірна Англії з футболу (U-21) стала переможницею Чеммпіонату Європи-2025, що завершився у Румунії. Про це повідомляє УНН.

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У фінальному матчі британці здолали команду Німеччини.

Англійці домінували у першому таймі домінували на полі і завдяки голам Харві Елліотта та Омарі Хатчісона пішли на перерву за комфортної переваги - 2:0.

Втім, у другій половині гри картина на полі змінилася - Нельсона Вайпера та Пауля Небеля німці перевели гру в овертайм.

На 13-й хвилині першої додаткової 15-хвилинки вінгер англійців Джонатан Роу влучним ударом встановив, як виявилося, остаточний рахунок матчу - 3:2 на користь Англії.

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У четвер визначилися фіналісти Чемпіонату Європи з футболу (U-21), що триває у Румунії. Першою путівку до фіналу оформила збірна Англії, яка переграла команду Нідерландів з рахунком 2:1. Дублем у переможців відзначився Елліот. У другому півфіналі збірна Німеччини завдяки голам Вайпера, Вольтемаде та Груди розгромила команду Франції - 3:0.

Молодіжна збірна України, поступившись у завершальному матчі групи D молодіжного чемпіонату Європи з футболу Нідерландам (2:0), припинила виступи на турнірі. За результатами трьох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки і 3-є місце у групі.

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