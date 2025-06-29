Збірна Англії з футболу (U-21) перемогла Німеччину і стала чемпіоном Європи
Київ • УНН
Збірна Англії з футболу (U-21) здобула перемогу на Чемпіонаті Європи-2025, обігравши Німеччину у фіналі з рахунком 3:2. Харві Елліотт, Омарі Хатчісон та Джонатан Роу забили голи за англійців.
Збірна Англії з футболу (U-21) стала переможницею Чеммпіонату Європи-2025, що завершився у Румунії. Про це повідомляє УНН.
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У фінальному матчі британці здолали команду Німеччини.
Англійці домінували у першому таймі домінували на полі і завдяки голам Харві Елліотта та Омарі Хатчісона пішли на перерву за комфортної переваги - 2:0.
Втім, у другій половині гри картина на полі змінилася - Нельсона Вайпера та Пауля Небеля німці перевели гру в овертайм.
На 13-й хвилині першої додаткової 15-хвилинки вінгер англійців Джонатан Роу влучним ударом встановив, як виявилося, остаточний рахунок матчу - 3:2 на користь Англії.
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У четвер визначилися фіналісти Чемпіонату Європи з футболу (U-21), що триває у Румунії. Першою путівку до фіналу оформила збірна Англії, яка переграла команду Нідерландів з рахунком 2:1. Дублем у переможців відзначився Елліот. У другому півфіналі збірна Німеччини завдяки голам Вайпера, Вольтемаде та Груди розгромила команду Франції - 3:0.
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