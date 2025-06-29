Сборная Англии по футболу (U-21) победила Германию и стала чемпионом Европы

Сборная Англии по футболу (U-21) стала победительницей Чемпионата Европы-2025, завершившегося в Румынии. Об этом сообщает УНН.

Детали

В финальном матче британцы обыграли команду Германии.

Англичане доминировали в первом тайме на поле, и благодаря голам Харви Эллиотта и Омари Хатчисона ушли на перерыв с комфортным преимуществом - 2:0.

Впрочем, во второй половине игры картина на поле изменилась - Нельсон Вайпер и Пауль Небель немцы перевели игру в овертайм.

На 13-й минуте первой дополнительной 15-минутки вингер англичан Джонатан Роу точным ударом установил, как оказалось, окончательный счёт матча - 3:2 в пользу Англии.

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Напомним

В четверг определились финалисты Чемпионата Европы по футболу (U-21), который продолжается в Румынии. Первой путёвку в финал оформила сборная Англии, которая переиграла команду Нидерландов со счётом 2:1. Дублем у победителей отличился Эллиот. Во втором полуфинале сборная Германии благодаря голам Вайпера, Вольтемаде и Груди разгромила команду Франции - 3:0.

Молодежная сборная Украины, уступив в завершающем матче группы D молодежного чемпионата Европы по футболу Нидерландам (2:0), прекратила выступления на турнире. По результатам трех туров "сине-желтые" набрали 3 очка и 3-е место в группе.

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