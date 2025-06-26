Визначено фіналістів футбольного Євро-2025 (U-21): хто зустрінеться у вирішальному матчі

Визначилися фіналісти Чемпіонату Європи з футболу (U-21), що триває у Румунії. Про це повідомляє УНН.

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Першою путівку до фіналу оформила збірна Англії, яка переграла команду Нідерландів з рахунком 2:1. Дублем у переможців відзначився Елліот.

У другому півфіналі збірна Німеччини завдяки голам Вайпера, Вольтемаде та Груди розгромила команду Франції - 3:0.

Таким чином, у фіналі молодіжного Євро-2025 зустрінуться Англія та Німеччина. Вирішальник поєдинок відбудеться у суботу, 28 червня. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо

Молодіжна збірна України, поступившись у завершальному матчі групи D молодіжного чемпіонату Європи з футболу Нідерландам (2:0), припинила виступи на турнірі. За результатами трьох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки і 3-є місце у групі.

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