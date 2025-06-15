"Символ футболу" повертається як головний тренер: Гаттузо очолив збірну Італії

Дженнаро Гаттузо став тренером національної збірної Італії. Як підкреслив президент федерації Габріеле Гравіна, "Гаттузо - символ італійського футболу", його професіоналізм та досвід стануть ключовими для нової глави в історії "Скуадри Адзурри". Офіційне представлення тренера відбудеться 19 червня в Римі. Про це повідомляє пресслужба FIGC, передає УНН.

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Термін контракту з 47-річним футболістом наразі не розголошується. Дженнаро Гаттузо офіційно постане перед публікою як новий очільник національної збірної Італії у четвер, 19 червня об 11:00 ранку в готелі Parco dei Principi в Римі. На цьому посту він змінив Лучано Спаллетті, який був на чолі команди з літа 2023 року.

Гаттузо - символ італійського футболу, — каже президент FIGC Габріеле Гравіна, — блакитна майка для нього як друга шкіра. Його мотивація, професіоналізм та досвід будуть основоположними для найкращого виконання майбутніх зобов'язань національної збірної. Усвідомлюючи важливість мети, яку ми прагнемо досягти, я дякую йому за готовність та повну відданість, з якою він прийняв цей виклик, розділивши проєкт FIGC для загального розвитку нашого футболу, в якому блакитна майка відіграє стратегічно важливу роль - йдеться у дописі на сайті команди.

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