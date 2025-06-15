"Символ футболу" повертається як головний тренер: Гаттузо очолив збірну Італії

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
15 червня, 05:00 • 16995 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 48055 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 60932 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 57293 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 55559 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 59435 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 50580 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 109925 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 69142 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58742 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Урсула Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на рф15 червня, 06:25 • 13656 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 13413 перегляди
Іран атакував Ізраїль новітніми балістичними ракетами: у відповідь ЦАХАЛ вдарив по нафтобазі біля Тегерана15 червня, 06:49 • 5380 перегляди
"Тяга не досягнута": останні слова пілота Air India перед катастрофою, що забрала понад 240 життів15 червня, 07:21 • 4868 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 11796 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 39878 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 111514 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 173164 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 179708 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 195217 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 11884 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 13503 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 109925 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 54802 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 104092 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

"Символ футболу" повертається як головний тренер: Гаттузо очолив збірну Італії

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Дженнаро Гаттузо став новим тренером збірної Італії, змінивши Лучано Спаллетті. Презентація відбудеться 19 червня в Римі, деталі контракту поки не розголошуються.

"Символ футболу" повертається як головний тренер: Гаттузо очолив збірну Італії

Дженнаро Гаттузо став тренером національної збірної Італії. Як підкреслив президент федерації Габріеле Гравіна, "Гаттузо - символ італійського футболу", його професіоналізм та досвід стануть ключовими для нової глави в історії "Скуадри Адзурри". Офіційне представлення тренера відбудеться 19 червня в Римі. Про це повідомляє пресслужба FIGC, передає УНН.

Деталі

Термін контракту з 47-річним футболістом наразі не розголошується. Дженнаро Гаттузо офіційно постане перед публікою як новий очільник національної збірної Італії у четвер, 19 червня об 11:00 ранку в готелі Parco dei Principi в Римі. На цьому посту він змінив Лучано Спаллетті, який був на чолі команди з літа 2023 року.

Гаттузо - символ італійського футболу, — каже президент FIGC Габріеле Гравіна, — блакитна майка для нього як друга шкіра. Його мотивація, професіоналізм та досвід будуть основоположними для найкращого виконання майбутніх зобов'язань національної збірної. Усвідомлюючи важливість мети, яку ми прагнемо досягти, я дякую йому за готовність та повну відданість, з якою він прийняв цей виклик, розділивши проєкт FIGC для загального розвитку нашого футболу, в якому блакитна майка відіграє стратегічно важливу роль

- йдеться у дописі на сайті команди.

"Ліверпуль" заплатив рекордну суму за півзахисника леверкузенського "Байєра" Флоріана Віртца13.06.25, 21:07 • 6680 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СпортНовини Світу
Rome
Італія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9