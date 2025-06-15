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"Символ футбола" возвращается в качестве главного тренера: Гаттузо возглавил сборную Италии

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Дженнаро Гаттузо стал новым тренером сборной Италии, сменив Лучано Спаллетти. Презентация состоится 19 июня в Риме, детали контракта пока не разглашаются.

"Символ футбола" возвращается в качестве главного тренера: Гаттузо возглавил сборную Италии

Дженнаро Гаттузо стал тренером национальной сборной Италии. Как подчеркнул президент федерации Габриэле Гравина, "Гаттузо - символ итальянского футбола", его профессионализм и опыт станут ключевыми для новой главы в истории "Скуадры Адзурры". Официальное представление тренера состоится 19 июня в Риме. Об этом сообщает пресс-служба FIGC, передает УНН.

Детали

Срок контракта с 47-летним футболистом пока не разглашается. Дженнаро Гаттузо официально предстанет перед публикой как новый глава национальной сборной Италии в четверг, 19 июня в 11:00 утра в отеле Parco dei Principi в Риме. На этом посту он сменил Лучано Спаллетти, который был во главе команды с лета 2023 года.

Гаттузо - символ итальянского футбола, - говорит президент FIGC Габриэле Гравина, - голубая майка для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут основополагающими для наилучшего выполнения будущих обязательств национальной сборной. Осознавая важность цели, к которой мы стремимся, я благодарю его за готовность и полную отдачу, с которой он принял этот вызов, разделив проект FIGC для общего развития нашего футбола, в котором голубая майка играет стратегически важную роль

- говорится в заметке на сайте команды.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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