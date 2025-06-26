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Определены финалисты футбольного Евро-2025 (U-21): кто встретится в решающем матче

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Англия и Германия встретятся в финале молодежного Чемпионата Европы по футболу (U-21) 28 июня в 22:00 по киевскому времени. Англия обыграла Нидерланды 2:1, а Германия разгромила Францию 3:0 в полуфиналах.

Определены финалисты футбольного Евро-2025 (U-21): кто встретится в решающем матче

Определились финалисты Чемпионата Европы по футболу (U-21), который проходит в Румынии. Об этом сообщает УНН.

Детали

 Первую путевку в финал оформила сборная Англии, которая переиграла команду Нидерландов со счетом 2:1. Дублем у победителей отметился Эллиот.

Во втором полуфинале сборная Германии благодаря голам Вайпера, Вольтемаде и Груды разгромила команду Франции - 3:0.

Таким образом, в финале молодежного Евро-2025 встретятся Англия и Германия. Решающий поединок состоится в субботу, 28 июня. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним

Молодежная сборная Украины, уступив в завершающем матче группы D молодежного чемпионата Европы по футболу Нидерландам (2:0), прекратила выступления на турнире. По результатам трех туров "сине-желтые" набрали 3 очка и 3-е место в группе.

"Символ футбола" возвращается в качестве главного тренера: Гаттузо возглавил сборную Италии15.06.25, 17:36 • 4718 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
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