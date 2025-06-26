Определены финалисты футбольного Евро-2025 (U-21): кто встретится в решающем матче
Киев • УНН
Англия и Германия встретятся в финале молодежного Чемпионата Европы по футболу (U-21) 28 июня в 22:00 по киевскому времени. Англия обыграла Нидерланды 2:1, а Германия разгромила Францию 3:0 в полуфиналах.
Определились финалисты Чемпионата Европы по футболу (U-21), который проходит в Румынии. Об этом сообщает УНН.
Детали
Первую путевку в финал оформила сборная Англии, которая переиграла команду Нидерландов со счетом 2:1. Дублем у победителей отметился Эллиот.
Во втором полуфинале сборная Германии благодаря голам Вайпера, Вольтемаде и Груды разгромила команду Франции - 3:0.
Таким образом, в финале молодежного Евро-2025 встретятся Англия и Германия. Решающий поединок состоится в субботу, 28 июня. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним
Молодежная сборная Украины, уступив в завершающем матче группы D молодежного чемпионата Европы по футболу Нидерландам (2:0), прекратила выступления на турнире. По результатам трех туров "сине-желтые" набрали 3 очка и 3-е место в группе.
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