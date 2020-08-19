Збільшення завантаженості ліжок: у 6 регіонах відкриють нові лікарні для хворих на COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я фіксує значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни. Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Державною комісією ТЕБ і НС додатково було розглянуто стан справ із заповненістю ліжок, які відведені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Ми побачили, що станом на сьогодні, після зміни статистики по звітуванню, коли регіони відчитуються не тільки про кількість хворих на ліжках, а й кількість хворих з підозрою – до того часу поки їм не встановлено діагноз ПЛР, ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах країни", - сказав Ляшко.
З його слів, саме тому наразі додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде здійснюватись госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу.
"Зокрема, ці регіони – це місто Київ, Вінницька, Волинська область, Закарпатська, Івано-Франківська область, Тернопільська та Рівненська області. Саме у цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", - зазначив головний санлікар.
Він додав, що Національна служба здоров’я України буде заключати додаткові контракти з цими лікарнями.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, станом на 19 серпня, до послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 13 регіонів України та місто Київ.