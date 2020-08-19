МОЗ: Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована: у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Одеській, Закарпатській областях та в місті Києві.