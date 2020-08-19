МОЗ: Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 19 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 13 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та Київ.
Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована: у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Одеській, Закарпатській областях та в місті Києві.