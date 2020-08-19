МЗ: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на 19 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 13 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и Киев.
Отмечается, что данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Одесской, Закарпатской областях и в Киеве.