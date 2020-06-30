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Завтра в Україні почнуть повертати гроші за пробне ЗНО

Завтра в Україні почнуть повертати гроші за пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 14156 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. З 1 липня Міністерство освіти разом з ПриватБанком починає повертати гроші, які раніше були внесені на сплату участі у пробному ЗНО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу банку.

“Міністерство освіти і науки України разом із ПриватБанком повертає гроші за участь у пробному ЗНО з 1 липня до 30 листопада”, — йдеться у повідомленні.

Так, кошти повертатимуть учасникам, зареєстрованим у пробному ЗНО. Для цього потрібно мати будь-яку картку ПриватБанку. Однак фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, що було зазначено як основний під час реєстрації на тестування.

Якщо картки немає, банк пропонує звернутись з електронною ID-карткою або паспортом до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Якщо ви вже клієнт банку, можна відкрити віртуальну картку (Digital-картку) в Приват24.

Раніше УНН писав, що загальна сума повернення за пробне ЗНО — понад 52,4 млн грн, а гроші повертатимуть через ПриватБанк.

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