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Завтра в Украине начнут возвращать деньги за пробное ВНО

Завтра в Украине начнут возвращать деньги за пробное ВНО

Киев  •  УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. С 1 июля Министерство образования вместе с ПриватБанком начинает возвращать деньги, которые ранее были внесены на оплату участия в пробном ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

"Министерство образования и науки Украины совместно с ПриватБанком возвращает деньги за участие в пробном ВНО с 1 июля по 30 ноября", - говорится в сообщении.

Так, средства будут возвращать участникам, зарегистрированным в пробном ВНО. Для этого нужно иметь любую карту ПриватБанка. Однако финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, что было отмечено как основной при регистрации на тестирование.

Если карточки нет, банк предлагает обратиться с электронной ID-картой паспортом в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. Если вы уже клиент банка, можно открыть виртуальную карту (Digital-карты) в Приват24.

Ранее УНН писал, что общая сумма возврата за пробное ВНО - более 52,4 млн грн, а деньги будут возвращать через ПриватБанк.

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