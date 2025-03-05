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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: у справі четверо підозрюваних, серед яких брат Дубинського

Київ • УНН

 • 13287 перегляди

САП та НАБУ розслідують справу про розкрадання 129 млн грн на реконструкції водогону в Кам'янському районі. Леоніду Дубинському та трьом іншим особам повідомлено про підозру у завищенні цін на трубну продукцію втричі.

Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: у справі четверо підозрюваних, серед яких брат Дубинського

У справі щодо заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області наразі повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатор Леонід Дубинський. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"САП та НАБУ здійснюють досудове розслідування у справі щодо заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Наразі у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких організатор та ще троє учасників", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вказані особи посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною.

Доповнення

В січні НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням 129 млн грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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