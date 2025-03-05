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Присвоение 129 млн грн на ремонте водопровода в Днепропетровской области: в деле четверо подозреваемых, среди которых брат Дубинского

Киев • УНН

 • 13287 просмотра

САП и НАБУ расследуют дело о хищении 129 млн грн на реконструкции водопровода в Каменском районе. Леониду Дубинскому и трем другим лицам предъявлено обвинение в завышении цен на трубную продукцию в три раза.

Присвоение 129 млн грн на ремонте водопровода в Днепропетровской области: в деле четверо подозреваемых, среди которых брат Дубинского

В деле о завладении 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области, в настоящее время сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых организатор Леонид Дубинский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

САП и НАБУ проводят досудебное расследование по делу о завладении 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. В настоящее время в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых организатор и еще трое участников 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные лица способствовали победе в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе подконтрольного общества. Согласно договору на проведение реконструкции, общество-победитель должно было закупить трубную продукцию. Однако выяснилось, что ее закупка произошла у производителя по рыночным ценам, а затем она была перепродана коммунальному предприятию по завышенной более чем в три раза цене.

Дополнение

В январе НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением 129 млн грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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