Затверджено нову нарукавну емблему для фахівців спецслужби
Київ • УНН
Емблемою нарукавного знаку для українських розвідників було затверджено об'ємний чорний тризуб, що символізує їхню роботу.
Об’ємний тризуб на чорному тлі стане офіційним нарукавним символом ГУР МО України, - він символізує специфіку роботи українських воєнних розвідників. Відповідний Наказ про затвердження символа зареєстрований сьогодні в уряді України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
Деталі
20 лютого стало відомо про офіційне затвердження нарукавної емблеми для форменого одягу військовослужбовців спецслужби. Як повідомляється, нарукавний знак ГУР МО України виконаний у формі загальновійськового гербового щита.
Тризубу надано об’єму ― його окремі грані перебувають у тіні, що символізує специфіку роботи українських воєнних розвідників, спрямовану на захист національних інтересів держави.
Затвердження змін відбулось після реєстрації Наказу Міністерства оборони України від 25.01.24 №53 "Про затвердження змін до Наказу №606" у Міністерстві юстиції України.
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