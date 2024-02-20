Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы
Киев • УНН
Эмблемой нарукавного знака для украинских разведчиков был утвержден объемный черный трезубец, символизирующий их работу.
Объемный трезубец на черном фоне станет официальным нарукавным символом ГУР МО Украины, - он символизирует специфику работы украинских военных разведчиков. Соответствующий Приказ об утверждении символа зарегистрирован сегодня в правительстве Украины, передает УНН с ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Детали
20 февраля стало известно об официальном утверждении нарукавной эмблемы для форменной одежды военнослужащих спецслужбы. Как сообщается, нарукавный знак ГУР МО Украины выполнен в форме общевойскового гербового щита.
Тризубу придан объем - его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства.
Утверждение изменений состоялось после регистрации Приказа Министерства обороны Украины от 25.01.24 №53 "Об утверждении изменений в Приказ №606" в Министерстве юстиции Украины.
Напомним,
Украинские разведчики нанесли удары по российской станции радиолокации "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы.
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны.
Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы
Эмблемой нарукавного знака для украинских разведчиков был утвержден объемный черный трезубец, символизирующий их работу.
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