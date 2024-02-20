Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы

Объемный трезубец на черном фоне станет официальным нарукавным символом ГУР МО Украины, - он символизирует специфику работы украинских военных разведчиков. Соответствующий Приказ об утверждении символа зарегистрирован сегодня в правительстве Украины, передает УНН с ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

20 февраля стало известно об официальном утверждении нарукавной эмблемы для форменной одежды военнослужащих спецслужбы. Как сообщается, нарукавный знак ГУР МО Украины выполнен в форме общевойскового гербового щита.

Тризубу придан объем - его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства. - информирует ведомство.

Утверждение изменений состоялось после регистрации Приказа Министерства обороны Украины от 25.01.24 №53 "Об утверждении изменений в Приказ №606" в Министерстве юстиции Украины.

Напомним,

Украинские разведчики нанесли удары по российской станции радиолокации "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы.

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