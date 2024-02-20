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Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы

Утверждена новая нарукавная эмблема для специалистов спецслужбы

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:49  •  12554 просмотра

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Эмблемой нарукавного знака для украинских разведчиков был утвержден объемный черный трезубец, символизирующий их работу.

Объемный трезубец на черном фоне станет официальным нарукавным символом ГУР МО Украины, - он символизирует специфику работы украинских военных разведчиков. Соответствующий Приказ об утверждении символа зарегистрирован сегодня в правительстве Украины, передает УНН с ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

20 февраля стало известно об официальном утверждении нарукавной эмблемы для форменной одежды военнослужащих спецслужбы. Как сообщается, нарукавный знак ГУР МО Украины выполнен в форме общевойскового гербового щита.

Тризубу придан объем - его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства. 

- информирует ведомство.

Утверждение изменений состоялось после регистрации Приказа Министерства обороны Украины от 25.01.24 №53 "Об утверждении изменений в Приказ №606" в Министерстве юстиции Украины.

Напомним,

Украинские разведчики нанесли удары по российской станции радиолокации "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы.

ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
Затверджено нову нарукавну емблему для фахівців спецслужби
New armband emblem for SBU specialists approved
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