Затриманий танкер з російською нафтою все ще у німецьких водах - уряд ФРН
Київ • УНН
Танкер під панамським прапором з 99 000 тонн російської нафти дрейфує у німецьких водах. Митні органи Німеччини проводять перевірку судна, яке залишатиметься під охороною до завершення процесу.
Танкер із російською нафтою, якого було взято під охорону німецькою владою минулого тижня в Балтійському морі, залишається в німецьких водах, і проводиться митна перевірка, заявив представник уряду в Берліні в середу, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Німецькі митні органи наразі перевіряють, чи виконуються всі умови та вимоги, які необхідно виконати", - повідомив представник журналістам, додавши, що судно залишиться у німецьких водах до завершення процесу.
Доповнення
274-метровий танкер під панамським прапором під назвою Eventin був зупинений у п'ятницю, коли дрейфував і не міг маневрувати з 99 000 тонн нафти на борту, згідно з даними Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі Німеччини.
Німеччина вирішила відбуксирувати дрейфуючий нафтовий танкер "російського тіньового флоту"11.01.25, 12:26 • 28704 перегляди