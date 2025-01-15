Задержанный танкер с российской нефтью все еще в немецких водах - правительство ФРГ
Киев • УНН
Танкер под панамским флагом с 99 000 тонн российской нефти дрейфует в немецких водах. Таможенные органы Германии проводят проверку судна, которое будет оставаться под охраной до завершения процесса.
Танкер с российской нефтью, который был взят под охрану немецкими властями на прошлой неделе в Балтийском море, остается в немецких водах, и проводится таможенная проверка, заявил представитель правительства в Берлине в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
«Немецкие таможенные органы сейчас проверяют, выполняются ли все условия и требования, которые необходимо выполнить», - сообщил представитель журналистам, добавив, что судно останется в немецких водах до завершения процесса.
Дополнение
274-метровый танкер под панамским флагом под названием Eventin был остановлен в пятницу, когда дрейфовал и не мог маневрировать с 99 000 тонн нефти на борту, согласно данным Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море Германии.
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