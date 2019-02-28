Застряглі в аеропорту Делі українці повернулися додому

"Літак з українцями рейсу МАУ PS392, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, але внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією застряг в аеропорту повернувся до Києва вчора о 21:59 за місцевим часом", - повідомили УНН.

Варто додати, що ніяких інших затримок українських рейсів через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією не було.

Вчора, 27 лютого, УНН повідомляв, через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.



Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.