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Застрявшие в аэропорту Дели украинцы вернулись домой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Самолет с украинцами рейса МАУ PS392, который следовал в Киев из Международного аэропорта Дели, но вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией застрял в аэропорту вернулся в Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МАУ.

"Самолет с украинцами рейса МАУ PS392, который следовал в Киев из Международного аэропорта Дели, но вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией застрял в аэропорту вернулся в Киев вчера в 21:59 по местному времени", - сообщили УНН.

Стоит добавить, что никаких других задержек украинских рейсов из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией не было.

Вчера, 27 февраля, сообщал УНН, потому, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу с значительной задержкой.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.

Украинские Национальные Новости

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