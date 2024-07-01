Засідання ВР відклали на тиждень – Железняк
Київ • УНН
Засідання Верховної Ради України було перенесено на тиждень у зв'язку з проведенням саміту НАТО, хоча справжня причина може бути пов'язана з можливими кадровими змінами в уряді.
Засідання Верховної Ради відклали на один тиждень, причиною називають саміт НАТО. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
"... відклали засідання Ради на один тиждень. Типу причина саміт НАТО", - повідомив нардеп.
За словами Железняка, насправді причина перенесення засідання Ради трохи інша.
"... всім раджу згадати слова спікера про кадрові ротації в уряді. І те, що я писав, що є відчуття, що це буде значно більш,е ніж призначення пари міністрів", – додав нардеп.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.