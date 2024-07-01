Заседание Верховной Рады Украины было перенесено на неделю в связи с проведением саммита НАТО, хотя истинная причина может быть связана с возможными кадровыми изменениями в правительстве.
Заседание Верховной Рады отложили на одну неделю, причиной называют саммит НАТО. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
"... отложили заседание Рады на одну неделю. Типа причина саммит НАТО", - сообщил нардеп.
По словам Железняка, на самом деле причина переноса заседания Рады немного другая.
"... всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров", - добавил нардеп.
Напомним
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