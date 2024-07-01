Заседание Верховной Рады отложили на одну неделю, причиной называют саммит НАТО. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

"... отложили заседание Рады на одну неделю. Типа причина саммит НАТО", - сообщил нардеп.

По словам Железняка, на самом деле причина переноса заседания Рады немного другая.

"... всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров", - добавил нардеп.

Напомним

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