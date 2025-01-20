Запорізька область під ворожим ударом: за добу завдано 319 атак по 11 населених пунктах

За добу ворожі війська здійснили обстріли території Запорізької області, завдавши 319 ударів по 11 населених пунктах. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти застосували різноманітну техніку, зокрема безпілотні літальні апарати, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Лобкове, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогірʼя, Малинівка, Ольгівське та Новодарівка стали основними цілями атак. У результаті використання 155 БпЛА і чотирьох обстрілів з РСЗВ, ці населені пункти зазнали значних пошкоджень.

Особливу шкоду завдали артилерійські удари, яких було здійснено 160. Відомо, що внаслідок атак зруйновані житлові будинки та об’єкти інфраструктури, але серед мирних жителів обійшлося без постраждалих.

Масштабна атака на Запорізьку область: понад 350 ударів по 13 населених пунктах