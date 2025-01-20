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Запорожская область под вражеским ударом: за сутки нанесено 319 атак по 11 населенным пунктам

Запорожская область под вражеским ударом: за сутки нанесено 319 атак по 11 населенным пунктам

Киев  •  УНН

 • 1190 просмотра

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Вражеские войска совершили 319 ударов по Запорожской области, используя БпЛА, артиллерию и РСЗО. Повреждена инфраструктура и жилые дома в 11 населенных пунктах, жертв среди гражданских нет.

За сутки вражеские войска совершили обстрелы территории Запорожской области, нанеся 319 ударов по 11 населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты применили разнообразную технику, в частности беспилотные летательные аппараты, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Ольговское и Новодаровка стали основными целями атак. В результате использования 155 БпЛА и четырех обстрелов из РСЗО, эти населенные пункты получили значительные повреждения.

Особый ущерб нанесли артиллерийские удары, которых было осуществлено 160. Известно, что в результате атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но среди мирных жителей обошлось без пострадавших.

Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам19.01.25, 07:26 • 88619 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
zaporozheЗапорожье

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