Запланований візит Володимира Зеленського на Південний Кавказ перенесено - ЗМІ Вірменії
Київ • УНН
За повідомленнями вірменських ЗМІ, заплановані візити президента України Володимира Зеленського до Вірменії та Азербайджану відкладено.
Візит президента України Володимира Зеленського на Південний Кавказ і до Вірменії, який обговорювався вже деякий час, скасовано. Про це пише Радар Вірменія та афілійований із владою Вірменії Telegram-канал Bagramyan26.
Президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не приїде в регіон, ні до Вірменії, ні до Азербайджану, через скасування візиту Баку.
Раніше поширювалася інформація, що Володимир Зеленський у березні відвідає Єреван і Баку.
Видання "Радіо Азатутюн" повідомляло, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня: йшлося про те, що Зеленський також вирушить до Азербайджану.
Нагадаємо
Делегації Азербайджану і Вірменії зустрінуться, щоб продовжити обговорення мирного договору між двома країнами.
Про заморожування відносин Вірменії та організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявив спікер Народних зборів Вірменії Ален Симонян.
Пізніше спікер вірменського парламенту заявив, що хоча вихід з ОДКБ обговорювали в суспільстві, Вірменія не ухвалювала рішення про це і не робила юридичних дій для призупинення свого членства в оборонному союзі.