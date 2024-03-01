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Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:14  •  10088 просмотра

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По сообщениям армянских СМИ, запланированные визиты президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан отложены.

Визит президента Украины Владимира Зеленского на Южный Кавказ и в Армению, который обсуждался уже некоторое время, отменен. Об этом пишет Радар Армения и аффилированный с властями Армении Telegram-канал Bagramyan26.

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ранее слухам, не приедет в регион, ни в Армению, ни в Азербайджан, из-за отмены визита Баку.

– сообщают СМИ

Ранее распространялась информация, что Владимир Зеленский в марте посетит Ереван и Баку.

Издание "Радио Азатутюн" сообщало, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится 4 марта: говорилось, что Зеленский также отправится в Азербайджан.

Напомним

Делегации Азербайджана и Армении встретятся, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.

О замораживании отношений Армении и организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер Народного собрания Армении Ален Симонян

Позже спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и непредпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Запланований візит Володимира Зеленського на Південний Кавказ перенесено - ЗМІ Вірменії
Vladimir Zelensky's planned visit to South Caucasus postponed - Armenian Media
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Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении

По сообщениям армянских СМИ, запланированные визиты президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан отложены.

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