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Занадто багато збігів: як компанія "Олсідз" шукає дорогу "між крапельками"

Київ • УНН

 • 193024 перегляди

Важко повірити в часті збіги обставин і все вказує на те, що ймовірно "Олсідз" могли стати учасником корупційної схеми й домовитись з перевіряючий органами.

Занадто багато збігів: як компанія "Олсідз" шукає дорогу "між крапельками"

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка намагалася блокувати роботу стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", могла піти на змову з перевіряючими органами, щоб уникнути відповідальності, пише УНН.

Зокрема, "Олсідз" фігурувала у гучному скандалі на ринку про фальсифікацію соняшникової олії. Компанію підозрювали у тому, що вона для зменшення собівартості продукцію розбавляла олію курячим жиром. Тоді через вказані факти громадська організація зверталася до Держпродспоживслужби, після чого й сама "Олсідз" теж нібито просила контролюючий орган перевірити всі підприємства на ринку на предмет фальсифікату. Учасники ринку соняшникової олії були дуже обурені цим скандалом і заявляли, що він дискредитує всю галузь.

Проте, як не дивно, скандал далі заяв про перевірку не пішов. Чи проводила Держпродспоживслужба перевірку досі достеменно не відомо. Журналісти УНН намагалися дізнатися цю інформацію і надсилали запит регулятору, проте відповіді так і не отримав.

Окрім того, "Олсідз" до 2019 року неодноразово мала проблеми з податковою службою. Чи дійсно компанія виправилася, чи стала "обережнішою" достеменно невідомо. Проте, варто зауважити, що саме у цей час змінився "тіньовий куратор" податкової. Чи могло керівництво компанії домовитись з податковою щодо "владнання проблем" - питання залишається відкритим.

У цьому контексті не можна не згадати й останній скандал, який фактично вчинила "Олсідз Блек Сі". Компанія намагалася самовільно користуватися дорогою, яка знаходиться на балансі "Одеського припортового заводу", для під’їзду до причалу №1 порту Південний для загрузки суден олією.

Під час цих порушень компанія апелювала до того, що має дозвіл від АМПУ. Проте, на яких підставах Адміністрація могла його видати незрозуміло. Адже відповідно до паспорту причалу №1 порту Південний, портовий оператор не може його використовувати для надання послуг з навантаження суден рослинною олією. Крім того, у цей час в акваторії порту Південний були вільними інші причали, які можна використовувати для надання послуг з навантаження суден рослинною олією.

В "ОПЗ" заявляли, що такі дії АМПУ і "Олсідз" призводять до порушення норм законодавства щодо безпеки мореплавства в акваторії морського порту.

Важко повірити в такі часті збіги обставин і все вказує на те, що ймовірно "Олсідз" могли стати учасником корупційної схеми й домовитись з перевіряючий органами.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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