Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Компания "Олсидз Блэк Си", которая пыталась блокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", могла пойти на сговор с проверяющими органами, чтобы избежать ответственности, пишет УНН.

В частности, "Олсидз" фигурировала в громком скандале на рынке о фальсификации подсолнечного масла. Компанию подозревали в том, что она для уменьшения себестоимости продукции разбавляла масло куриным жиром. Тогда из-за указанных фактов общественная организация обращалась в Госпродпотребслужбу, после чего и сама "Олсидз" тоже якобы просила контролирующий орган проверить все предприятия на рынке на предмет фальсификата. Участники рынка подсолнечного масла были очень возмущены этим скандалом и заявляли, что он дискредитирует всю отрасль.

Однако, как ни странно, скандал дальше заявлений о проверке не пошел. Проводила ли Госпродпотребслужба проверку до сих пор точно не известно. Журналисты УНН пытались узнать эту информацию и отправляли запрос регулятору, однако ответа так и не получил.

Кроме того, "Олсидз" до 2019 года неоднократно имела проблемы с налоговой службой. Действительно ли компания исправилась, или стала "осторожнее" точно неизвестно. Однако, стоит заметить, что именно в это время сменился "теневой куратор" налоговой. Могло ли руководство компании договориться с налоговой по "улаживанию проблем" - вопрос остается открытым.

В этом контексте нельзя не вспомнить и последний скандал, который фактически устроила "Олсидз Блэк Си". Компания пыталась самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", для подъезда к причалу №1 порта Южный для загрузки судов маслом.

Во время этих нарушений компания апеллировала к тому, что имеет разрешение от АМПУ. Однако, на каких основаниях Администрация могла его выдать непонятно. Ведь в соответствии с паспортом причала №1 порта Южный, портовый оператор не может его использовать для предоставления услуг по погрузке судов растительным маслом. Кроме того, в это время в акватории порта Пивденный были свободными другие причалы, которые можно использовать для предоставления услуг по погрузке судов растительным маслом.

В "ОПЗ" заявляли, что такие действия АМПУ и "Олсидз" приводят к нарушению норм законодательства по безопасности мореплавания в акватории морского порта.

Трудно поверить в такие частые совпадения обстоятельств и все указывает на то, что вероятно "Олсидз" могли стать участником коррупционной схемы и договориться с проверяющими органами.