Замість критики раптова похвала і лише за три дні після зміни міністра: заступниця глави МОЗ назвала заяви Шмигаля блюзнірством

Цитата

"Минулої п'ятниці я написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Реально працювати у час пандемії у Міністерство охорони здоров'я України – справа дуже складна і травмуюча. У процесі роботи потрібно неодмінно опиратись на цінності й віру в те, що робиш корисну справу. Це про величне і важливе. І я пишаюсь кожним днем своєї роботи, пишаюсь людьми і командою", - написала заступниця міністра.

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За словами Шаталової, "почути від очільника Уряду нищівну критику роботи міністерства, про провал вакцинації та боротьби з Covid-19, а через три дні, після зміни міністра на годині запитань до Уряду – похвальбу і твердження, що все чудово – це про блюзнірство, брехню і слабкість".

"Я бажаю усім, а надто тим, хто приймає рішення для всієї країни, керуватись сумлінням, тверезим мисленням і порядністю.

Бо у підсумку все зводиться до спроможності подивитись собі у вічі", - резюмувала вона.

Що було раніше

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".

20 травня Ляшка затвердили на посаді глави МОЗ.

Що ще відомо?

Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Ураїни, який раніше працював у СЕС і був у керівництві ЦГЗ у час, коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, критикують за те, що він розвалив санітарно-епідеміологічну службу. Сам він в одному з інтерв'ю казав, що його "ідеологія полягала в тому, що повинні бути центри громадського здоров’я з бригадами протиепідеміологічного захисту", але нібито з приходом пандемії він зрозумів, що "система протиепідеміологічного захисту має бути централізована".

Однак, час було упущено. До прикладу, характеризуючи ситуацію з СЕС на початок пандемії, провідний лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська зазначала, що за умови закінчення "реформи" санітарно-епідеміологічної служби, країна могла б залишитися без тестування на виявлення коронавірусу.

В одному з інтерв'ю колишній голова ЦГЗ (коли там працював Ляшко) Володимир Курпіта заявляв, що Ляшко завжди мав амбіції, а посаду першого заступника у ЦГЗ створили під нього.