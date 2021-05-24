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Вместо критики внезапная похвала и всего лишь через три дня после смены министра: заместитель главы Минздрава назвала заявления Шмыгаля кощунством

Киев • УНН

 • 21148 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Заместитель главы Министерства здравоохранения Светлана Шаталова написала заявление на увольнение, а также назвала кощунством заявления главы правительства Дениса Шмыгаля, который после сокрушительной критики начал расхваливать ведомство и это всего лишь на третий день после смены министра, передает УНН.

Вместо критики внезапная похвала и всего лишь через три дня после смены министра: заместитель главы Минздрава назвала заявления Шмыгаля кощунством

Цитата

"В прошлую пятницу я написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Реально работать во время пандемии в Министерстве здравоохранения Украины - дело очень сложное и травмирующее. В процессе работы нужно обязательно опираться на ценности и веру в то, что делаешь полезное дело. Это о великом и важном. И я горжусь каждым днем своей работы, горжусь людьми и командой", - написала заместитель министра.

Добавим

По словам Шаталовой, "услышать от главы правительства сокрушительную критику работы министерства, о провале вакцинации и борьбы с Covid-19, а через три дня, после смены министра во время часа вопросов к правительству - похвальбу и утверждение, что все прекрасно - это о кощунство, ложь и слабость".

"Я желаю всем, особенно тем, кто принимает решения для всей страны, руководствоваться совестью, трезвым мышлением и порядочностью.

Поскольку в итоге все сводится к способности посмотреть себе в глаза", - резюмировала она.

Что было раньше

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".

20 мая Ляшко утвердили в должности главы Минздрава.

Что еще известно?

Виктора Ляшко, заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины, ранее работавшего в СЭС и бывшего в руководстве ЦОЗ во время, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, критикуют за то, что он развалил санитарно-эпидемиологическую службу. Сам он в одном из интервью говорил, что его "идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемической защиты", но якобы с приходом пандемии он понял, что "система противоэпидемической защиты должна быть централизованная".

Однако, время было упущено. К примеру, характеризуя ситуацию с СЭС на начало пандемии, ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что в случае завершения "реформы" санитарно-эпидемиологической службы, страна могла бы остаться без тестирования на выявление коронавируса.

В одном из интервью бывший глава ЦОЗ (когда там работал Ляшко) Владимир Курпита заявлял, что Ляшко всегда имел амбиции, а должность первого заместителя в ЦОЗ создали под него.

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