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Законопроект щодо реєстрації народження та смерті в ОРДЛО відправили на доопрацювання - нардеп

Київ • УНН

 • 14499 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні відправив на доопрацювання законопроект щодо реєстрації народження і смерті на тимчасово-окупованих територіях України. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Обговорюється такий проект закону (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження або смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях України). У підсумку відправили на доопрацювання протягом тижня. Проти в нинішньому вигляді, так як є загроза маніпуляції, виступили міністр юстиції і міністр внутрішніх справ”, — написав Гончаренко.

Раніше УНН повідомляв, до кінця року уряд планує провести “цифровий” перепис населення за рахунок роботи з реєстрами.

Українські Національні Новини

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