Законопроект про КСУ має пройти перше читання вже у січні: з остаточним ухваленням прогнозують затримки

“Ми очікуємо, що це буде січень місяць, принаймні. Цей законопроект буде розглядатись у двох читаннях. За основу і в цілому він не буде прийматись, тому що це досить великий, об’ємний документ. Сподіваюсь, що в січні місяці перше читання буде пройдено”, - сказала співрозмовниця УНН.

Совгиря зазначила, що автори документу розраховують на підтримку в залі народних обранців.

Водночас, зі слів нардепа, розгляд законопроекту до другого читання може затягнутись у разі, якщо до нього буде подано велику кількість правок.

“Законопроект великий, там понад 60 сторінок. Складно сказати, скільки до нього буде подано правок на друге читання”, - сказала вона.

Нагадаємо, робоча група ВР з врегулювання конституційної кризи напрацювала законопроект щодо діяльності Конституційного Суду України, напередодні його було зареєстровано в парламенті.

Документ передбачає низку нововведень. Зокрема, пропонується, аби Конституційний Суд приймав рішення двома третинами від свого складу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

До цього, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві".

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її до рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.

У Президента очікують, що рішення "Венеційки" прискорять розгляд законопроектів щодо КСУ в Раді.