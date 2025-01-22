Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби
Київ • УНН
Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.
У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, за словами опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.
Передає УНН із посиланням на CNN.
У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, на думку опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.
Поправки надають ісламським судам більше повноважень у сімейних справах, таких як шлюб, розлучення і спадкування.
Іракське законодавство наразі встановлює 18 років як мінімальний шлюбний вік у більшості випадків. Але зміни, ухвалені у вівторок, дозволять священнослужителям керувати згідно зі своїм тлумаченням ісламського права, яке деякі трактують як дозвіл на шлюб дівчат у ранньому підлітковому віці.
Афганських жінок виключають із шкіл медсестер та акушерок: режим Талібану видав нові вказівки 04.12.24, 14:56 • 16155 переглядiв
Активісти стверджують, що це підриває іракський Закон про особистий статус 1959 року, який уніфікував сімейне право і встановив гарантії для жінок.
Ухвалення поправок до закону про цивільний стан залишить катастрофічні наслідки для прав жінок і дівчат. ... (це) порушує їхнє право на життя як дівчаток, і також порушить механізми захисту розлучення, опіки та спадкування для жінок
Повідомляється, що засідання парламенту Іраку закінчилося хаосом і звинуваченнями в процедурних порушеннях. Одні депутати голосно протестували, а інші піднімалися на парламентську трибуну.
"Половина депутатів, присутніх на засіданні, не голосували, що порушило законний кворум", — сказав чиновник парламенту на умовах анонімності.
Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти15.01.25, 16:14 • 26177 переглядiв