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Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби

Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби

Київ • УНН

 • 29093 перегляди

Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.

У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, за словами опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.

Передає УНН із посиланням на CNN.

У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, на думку опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.

Поправки надають ісламським судам більше повноважень у сімейних справах, таких як шлюб, розлучення і спадкування.

Іракське законодавство наразі встановлює 18 років як мінімальний шлюбний вік у більшості випадків. Але зміни, ухвалені у вівторок, дозволять священнослужителям керувати згідно зі своїм тлумаченням ісламського права, яке деякі трактують як дозвіл на шлюб дівчат у ранньому підлітковому віці.

Афганських жінок виключають із шкіл медсестер та акушерок: режим Талібану видав нові вказівки 04.12.24, 14:56 • 16155 переглядiв

Активісти стверджують, що це підриває іракський Закон про особистий статус 1959 року, який уніфікував сімейне право і встановив гарантії для жінок.

Ухвалення поправок до закону про цивільний стан залишить катастрофічні наслідки для прав жінок і дівчат. ... (це) порушує їхнє право на життя як дівчаток, і також порушить механізми захисту розлучення, опіки та спадкування для жінок

 - заявила Інтісар аль-Маялі, правозахисниця та член Іракської жіночої ліги.

Повідомляється, що засідання парламенту Іраку закінчилося хаосом і звинуваченнями в процедурних порушеннях. Одні депутати голосно протестували, а інші піднімалися на парламентську трибуну.

"Половина депутатів, присутніх на засіданні, не голосували, що порушило законний кворум", — сказав чиновник парламенту на умовах анонімності. 

Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти15.01.25, 16:14 • 26177 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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