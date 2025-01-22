Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби

У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, за словами опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.

Передає УНН із посиланням на CNN.

У вівторок парламент Іраку ухвалив три суперечливі закони, в тому числі поправки до закону про особистий статус, які, на думку опонентів, фактично легалізують дитячі шлюби.

Поправки надають ісламським судам більше повноважень у сімейних справах, таких як шлюб, розлучення і спадкування.

Іракське законодавство наразі встановлює 18 років як мінімальний шлюбний вік у більшості випадків. Але зміни, ухвалені у вівторок, дозволять священнослужителям керувати згідно зі своїм тлумаченням ісламського права, яке деякі трактують як дозвіл на шлюб дівчат у ранньому підлітковому віці.

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Активісти стверджують, що це підриває іракський Закон про особистий статус 1959 року, який уніфікував сімейне право і встановив гарантії для жінок.

Ухвалення поправок до закону про цивільний стан залишить катастрофічні наслідки для прав жінок і дівчат. ... (це) порушує їхнє право на життя як дівчаток, і також порушить механізми захисту розлучення, опіки та спадкування для жінок - заявила Інтісар аль-Маялі, правозахисниця та член Іракської жіночої ліги.

Повідомляється, що засідання парламенту Іраку закінчилося хаосом і звинуваченнями в процедурних порушеннях. Одні депутати голосно протестували, а інші піднімалися на парламентську трибуну.

"Половина депутатів, присутніх на засіданні, не голосували, що порушило законний кворум", — сказав чиновник парламенту на умовах анонімності.

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