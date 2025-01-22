Законодатели Ирака одобрили законопроект, который, по мнению критиков, легализует детские браки
Киев • УНН
Парламент Ирака принял изменения в закон о личном статусе, расширяющие полномочия исламских судов в семейных делах. Правозащитники предупреждают, что это может легализовать детские браки и нарушить права женщин.
Во вторник парламент Ирака принял три противоречивых закона, в том числе поправки к закону о личном статусе, которые, по словам оппонентов, фактически легализуют детские браки.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Во вторник парламент Ирака принял три противоречивых закона, в том числе поправки к закону о личном статусе, которые, по мнению оппонентов, фактически легализуют детские браки.
Поправки предоставляют исламским судам больше полномочий в семейных делах, таких как брак, развод и наследование.
Иракское законодательство в настоящее время устанавливает 18 лет как минимальный брачный возраст в большинстве случаев. Но изменения, принятые во вторник, позволят священнослужителям управлять согласно своему толкованию исламского права, которое некоторые трактуют как разрешение на брак девушек в раннем подростковом возрасте.
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Активисты утверждают, что это подрывает иракский Закон о личном статусе 1959 года, который унифицировал семейное право и установил гарантии для женщин.
Принятие поправок к закону о гражданском состоянии оставит катастрофические последствия для прав женщин и девочек. ... (это) нарушает их право на жизнь как девочек, и также нарушит механизмы защиты развода, опеки и наследования для женщин
Сообщается, что заседание парламента Ирака закончилось хаосом и обвинениями в процедурных нарушениях. Одни депутаты громко протестовали, а другие поднимались на парламентскую трибуну.
«Половина депутатов, присутствующих на заседании, не голосовали, что нарушило законный кворум», - сказал чиновник парламента на условиях анонимности.
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