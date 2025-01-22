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Законодатели Ирака одобрили законопроект, который, по мнению критиков, легализует детские браки

Законодатели Ирака одобрили законопроект, который, по мнению критиков, легализует детские браки

Киев  •  УНН

 • 1701 просмотра

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Парламент Ирака принял изменения в закон о личном статусе, расширяющие полномочия исламских судов в семейных делах. Правозащитники предупреждают, что это может легализовать детские браки и нарушить права женщин.

Во вторник парламент Ирака принял три противоречивых закона, в том числе поправки к закону о личном статусе, которые, по словам оппонентов, фактически легализуют детские браки.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Во вторник парламент Ирака принял три противоречивых закона, в том числе поправки к закону о личном статусе, которые, по мнению оппонентов, фактически легализуют детские браки.

Поправки предоставляют исламским судам больше полномочий в семейных делах, таких как брак, развод и наследование.

Иракское законодательство в настоящее время устанавливает 18 лет как минимальный брачный возраст в большинстве случаев. Но изменения, принятые во вторник, позволят священнослужителям управлять согласно своему толкованию исламского права, которое некоторые трактуют как разрешение на брак девушек в раннем подростковом возрасте.

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Активисты утверждают, что это подрывает иракский Закон о личном статусе 1959 года, который унифицировал семейное право и установил гарантии для женщин.

Принятие поправок к закону о гражданском состоянии оставит катастрофические последствия для прав женщин и девочек. ... (это) нарушает их право на жизнь как девочек, и также нарушит механизмы защиты развода, опеки и наследования для женщин

 - заявила Интисар аль-Маяли, правозащитница и член Иракской женской лиги.

Сообщается, что заседание парламента Ирака закончилось хаосом и обвинениями в процедурных нарушениях. Одни депутаты громко протестовали, а другие поднимались на парламентскую трибуну.

«Половина депутатов, присутствующих на заседании, не голосовали, что нарушило законный кворум», - сказал чиновник парламента на условиях анонимности. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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irakИрак
afganistanАфганистан

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