Афганских женщин исключают из школ медсестер и акушерок: режим Талибана издал новые указания

В Афганистане, директорам учебных центров сообщили, что женщины больше не могут продолжать обучение на медсестер.

Передає УНН із посиланням на Human Rights Watch (HRW) та AFP.

детали

По данным правозащитной организации HRW, в Афганистане правящий радикальный исламский Талибан запретил женщинам проходить обучение в области медицины. Вместе с тем, по информации AFP от нескольких чиновников Минздрава, - "официального циркуляра нет".

Но директоров учреждений во время встречи проинформировали, что "женщины больше не могут учиться в их институтах".

Таким образом, по мнению специалистов HRW, у женщин в Афганистане больше не будет одной из последних возможностей дальнейшего образования.

справка

При Талибане, вернувшемся к власти в Афганистане с августа 2021 года, девушкам и женщинам закрыт доступ в средние школы и университеты. Сектор здравоохранения до сих пор был исключением. Женщины могут продолжить обучение в государственных и частных институтах, в первую очередь на акушерок или медсестер.

"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике

Мы ошеломлены

"Это большой шок, мы в шоке",-говорит Айча (имя изменено), 28-летняя преподавательница, которая рассказывает, что в понедельник получила уведомление от руководства о том, что со следующего дня сотрудники уходят в отпуск без каких-либо дополнительных объяснений.

Это был единственный источник надежды для девочек, которым запретили посещать университет. С этим запретом они потеряют мотивацию и надежду