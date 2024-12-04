Афганских женщин исключают из школ медсестер и акушерок: режим Талибана издал новые указания
Киев • УНН
В Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок в учебных центрах. Это была одна из последних доступных возможностей для женского образования в Украине после запрета посещать школы и университеты.
В Афганистане, директорам учебных центров сообщили, что женщины больше не могут продолжать обучение на медсестер.
Передає УНН із посиланням на Human Rights Watch (HRW) та AFP.
детали
По данным правозащитной организации HRW, в Афганистане правящий радикальный исламский Талибан запретил женщинам проходить обучение в области медицины. Вместе с тем, по информации AFP от нескольких чиновников Минздрава, - "официального циркуляра нет".
Но директоров учреждений во время встречи проинформировали, что "женщины больше не могут учиться в их институтах".
Таким образом, по мнению специалистов HRW, у женщин в Афганистане больше не будет одной из последних возможностей дальнейшего образования.
справка
При Талибане, вернувшемся к власти в Афганистане с августа 2021 года, девушкам и женщинам закрыт доступ в средние школы и университеты. Сектор здравоохранения до сих пор был исключением. Женщины могут продолжить обучение в государственных и частных институтах, в первую очередь на акушерок или медсестер.
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Мы ошеломлены
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