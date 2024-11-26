Террористическая страна обещает расширить связи с Афганистаном
Киев • УНН
шойгу провел переговоры с лидерами Талибана по миру в Афганистане и санкциям США. Талибан призвал рф помочь преодолеть экономическое давление со стороны США, которое считают причиной кризиса.
шойгу обсудил с лидерами Талибана мир в Афганистане и санкции США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Он отметил, что ключевую роль в восстановлении Афганистана должны играть Соединенные Штаты, учитывая их длительное военное влияние в регионе. Также шойгу подчеркнул необходимость международной поддержки для обеспечения стабильности в стране.
Участники встречи подняли вопрос ослабления санкций, введенных США против правительства Кабула. Лидеры Талибана призвали террористическую страну содействовать в преодолении экономического давления, которое они считают одним из главных факторов кризиса в Афганистане.
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