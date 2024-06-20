Рада звільнила політичні партії від відповідальності за неподання до НАЗК звітів про майно: що відомо
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект, який звільняє політичні партії від відповідальності за неподання звітів або надання неправдивої інформації до НАЗК щодо їх місцевих організацій, розташованих у зонах бойових дій.
Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, який звільняє політичні партії від відповідальності за неподання до НАЗК звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру її місцевих організацій, або недостовірної інформації, якщо місцеві організації знаходяться у населених пунктах, де ведуться бойові дії. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11074.
Деталі
№11074 - удосконалення порядку звітування політичних партій. В цілому - 269
Відповідно до законопроєкту, політичні партії будуть звільнятися від відповідальності за неподання до НАЗК звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру її місцевих організацій та недостовірної інформації у звіті, у разі неможливості отримання партіями інформації в повному обсязі від її місцевих організацій, якщо вони знаходяться у населених пунктах, де ведуться бойові дії.
Обставини, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі у такому випадку документального підтвердження не потребують
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Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив позов Мін’юсту про заборону політичної партії "Наш край". За даними правоохоронців, окремі екскерівники та функціонери політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України.