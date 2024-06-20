Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, освобождающий политические партии от ответственности за непредставление в НАПК отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ее местных организаций, или недостоверной информации, если местные организации находятся в населенных пунктах, где ведутся боевые действия. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11074.

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№11074-совершенствование порядка отчетности политических партий. В общей сложности-269 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, политические партии будут освобождаться от ответственности за непредставление в НАПК отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ее местных организаций и недостоверной информации в отчете, в случае невозможности получения партиями информации в полном объеме от ее местных организаций, если они находятся в населенных пунктах, где ведутся боевые действия.

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности получения политической партией информации в полном объеме в таком случае документального подтверждения не требуют - говорится в законопроекте.

Напомним

Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил иск Минюста о запрете политической партии "Наш край". по данным правоохранителей, отдельные экс руководители и функционеры политсилы причастны к проведению подрывной деятельности против Украины.