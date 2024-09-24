Закликав до конкретних, швидких та рішучих спільних дій: Сибіга відвідав неформальну зустріч глав МЗС ЄС у Нью-Йорку
Київ • УНН
На неформальній зустрічі глав МЗС ЄС в Нью-Йорку Андрій Сибіга закликав до конкретних і швидких спільних дій. Він наголосив на важливості ставлення до України як до де-факто члена ЄС та готовності країни до процесу вступу.
У представництві ЄС при ООН в Нью-Йорку відбулася неформальна зустріч глав МЗС держав-членів ЄС під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та за участі глави МЗС України Андрія Сибіги. Йшлося про досягнення перемоги та миру, передає УНН із посиланням на МЗС.
У своєму виступі Сибіга наголосив на критичній важливості сьогоднішнього моменту для досягнення перемоги та миру. Він закликав до конкретних, швидких та рішучих спільних дій.
"Я закликаю вас ставитися до України як до де-факто члена ЄС, яким ми скоро станемо офіційно. Ми вже почали переговори про вступ і прагнемо відкрити якомога більше кластерів паралельно. Україна розуміє складність цього процесу і готова виконати своє "домашнє завдання", все, що в наших силах, для того, щоб цей процес вступу був заснований на заслугах і тривав рівно стільки, скільки потрібно, а не так довго, як це було раніше", – заявив міністр.
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